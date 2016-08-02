Amaç ülkeyi bölmek

15 TEMMUZ cuntasının amacının sadece darbeyle yönetimi ele geçirme değil Türkiye’yi bölmek olduğuna dikkat çeken eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat, Türkiye’nin Batı paktını dengede tutacak bir Doğu işbirliğine girmesinin küresel sistemi altüst edeceğini ve Türkiye’nin darbe girişiminden çok daha şiddetli saldırılara uğramaya hazır olmasını gerektiğini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN HAMLELER

FETÖ yapılanması 17-25 Aralık ve Gezi olayları ile Türkiye’de darbe girişiminde bulunurken, hemen arkasından PKK’nın 35 yıllık eylem tarihinde görülmemiş şekilde şehir savaşları başlatması, Türkiye’yi bölme hamleleri olarak dikkat çekmişti. FETÖ’nün Türkiye’de 40 yılda elde ettiği yapılanmayı 15 Temmuz gecesi tamamen kaybetmeyi göze alarak darbe girişiminde bulunması, uzmanlara göre ‘Üst aklın verdiği görev ile Türkiye’yi bölünmeye götürecek karışıklık sürecini hedefliyordu. O gece sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikastle ülkenin lidersiz kalması veya hükümetin değiştirilmesi değil, F16’larla boğaz köprülerinin ve stratejik hedeflerin vurulmasıyla Türkiye’nin ekonomik ve sosyal olarak on yıllarca geriye gitmesi de hedeflenmişti.

TARİHİ ZAFER

Hatta, ‘İncirlik Üssü’ndeki nükleer silahların da cuntacılar üzerinden terörist gruplara verilerek Türkiye’nin bir felakete sürüklenmesine çalışıldığı’, bu yönde ABD basınında ‘Nükleer silahlar terörist grupların eline geçebilir’ yayınları yapıldığı bile görüldü ancak Türk güvenlik güçlerinin önlem alarak bunların önüne geçtiği ortaya çıktı. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat, 15 Temmuz’da Türkiye’nin işgal edilerek bölünmesinin amaçlandığını ama bunu püskürten Türkiye’nin tarihi bir zafer kazandığını, dünya dengelerini değiştirebilecek konuma geldiğini söyledi: “Batı’nın Ege’de, Kıbrıs’ta, Ermeni meselesinde, Suriye’de ve PKK konusunda uyguladığı politikalar Türkiye’yi bölünmeye götürüyor. Türkiye, Doğu’da bir arka plan yapıp nefes almak zorunda. Rusya ekonomisinin yüzde 80’i, Azerbaycan’ın 90’ı, İran’ın 91’i, Irak’ın 90’ı enerjiye bağlı ve Türkiye’nin dinamik ekonomisinin buraları domine edeceği görülüyor, Almanya 50 yıl sonra Türkiye’nin kendisine rakip olacağını görüyor.” Türkiye’nin işgal ettiği coğrafi alan olarak 7 ülkeye bedel olduğunu belirten Polat, Ankara’nın Batı Paktından çıkmasa bile onu dengeleyici Rus, Çin ve İran hattına yönelmesinin küresel sistemi altüst edebileceğini, batının da bunu engellemek için her şeyi yapabileceğini söyledi.

PKK KORİDORU

Suriye sorununda Türkiye’nin Rusya’yla ABD’yle olduğundan daha yakın görüşte olduğuna vurgu yapan Polat, ABD-Türkiye arasındaki sorunların başında Akdeniz’e açılmak istenen PKK-PYD koridoru olduğuna dikkat çekiyor: “ABD ve AB’nin amacı bölgede ikinci bir İsrail olarak kullanabilecekleri bir PKK-PYD koridoru kurmak. Akdeniz’e açılan o koridor tamamlanırsa, 91’den bu yana en önemli aşama geçilmiş olunacak. Bu koridorun, Türkiye için yıkıcı bir etkisi olur. Dünya başkentlerindeki ofisleriyle resmiyet kazandırılan PKK-PYD’ye verilen silahlar, terör örgütünün Türkiye’ye saldırması için lojistik üsse dönüşecek ve Türkiye’nin asırlar boyunca enerjisini buraya çevirmesine neden olacak.”

SUİKASTLER OLABİLİR

Emekli Tümamiral Polat, 15 Temmuz’un püskürtülmesinin ardından gelebilecek adımlara karşı da uyardı: “Türkiye’ye karşı küresel bir savaş var. Bundan sonra çok daha sert saldırılara hazırlıklı olmalıyız. Patlayan bombalardan seçilmiş kişilere suikastlere, mezhep ayrılıklarından laik-antilaik kutuplaşması ve ekonomik manipülasyonlara kadar her şey denenecektir.”

ABD’NİN KANLI PROJESİ

MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Eymür de, 15 Temmuz darbe girişiminin amacının Türkiye’yi bölmek olduğunu söyledi: “Maalesef darbe teşebbüsü dahil Türkiye’de olan birçok olayın arkasındaki güç en yakın müttefikimiz, Kore’de silah arkadaşımız ABD’dir. ABD ‘Büyük Ortadoğu’ gibi kanlı projeler üreterek Avrupa’daki dostlarıyla birlikte Türkiye’yi zayıflatmayı ve bölmeyi amaçlamaktadır. Büyük bir badire atlattık. Daha henüz bitmediğini düşünüyorum.”