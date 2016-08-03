Ömer Halisdemir’in Darbeci Semih Terzi’yi Öldürdüğü O An!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in darbeci general Semih Terzi’yi vurma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Astsubay Ömer Halisdemir darbeci general Semih Terzi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir’in darbeci general Semih Terzi’yi vurma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yaşanan ve darbe gecesinin seyrini değiştiren olay şöyle gelişti: Karargah binasının girişinde Özel Kuvvetler Komutanlığı Koruma Astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından durduruldu. Terzi ve korumaları, “Karargâha giremezsiniz. Zekai Paşa’nın emri” dedi.

Korumalar Halisdemir’i etkisiz hale getirmek istedi. Halisdemir ise tabancasını çekti ve darbeci Terzi’yi alnından vurdu. Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek 30 kurşunla can verdi.