THY’den Balkanlar’a kampanya

THY biletlerini 18 Aralık’a kadar satın alan yolculara Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

Türk Hava Yolları promosyon bilet kampanyası başlattı. 18 Aralık’a kadar satın alınacak biletler için transfer merkezi Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Balkanlar’da Cluj’a 99 dolar, Bükreş, Köstence, Ljubljana, Priştine, Saraybosna, Tiran, Üsküp, Zagreb ve Dubrovnik’e 109 dolar, Belgrad ve Podgorica’ya 119 dolar, Sofya’ya 129 dolar, Varna ve Kişinev’e 139 dolar; Kafkaslar’da Nahcivan, Gence ve Tiflis’e 129 dolar, Batum’a 149 dolar, Bakü’ye 179 dolar; Ukrayna’da Zaporijya’ya 119 dolar, Lviv’e 139 dolar, Kherson ve Odessa’ya 159 dolar, Kiev’e 169 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dahil seyahat olanağı sunuluyor.

Vizesiz seyahat avantajı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar’ın Belgrad, Kişinev, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Tiran ve Üsküp şehirlerine vizesiz; Kafkaslar’ın Batum ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, seyahatlerini 8 Aralık 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Her şey dahil 99 dolardan başlayan uçuş biletleri THY’nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye “www.turkishairlines.com” internet adresinden, “444 0 849″ numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.