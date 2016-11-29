Uzayda yeni bir ‘dünya’ bulundu

Dünyaya çok benzer bir gezegen bulundu. Nasa’nın gezegen gözler uydusu Kepler tarafından tespit edilen ve Kepler-22 B adı verilen gezegen bizden 600 ışık yılı ötede ve dünyanın yaklaşık 2.5 buçuk kat büyüklüğünde. Gezegenin ortalama ısınının 22 derece olduğu tahmin ediliyor.