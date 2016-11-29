Koyunlara cep telefonundan kaval dinletiyor

Uzayda yeni bir ‘dünya’ bulundu
Genetik şifreler artık cüzdanda İnsan DNA’sında yer alan tüm genetik özelliklere sahip şifreler, yeni çalışmalar sayesinde “hafıza kartlarına” yüklenebilecek. Böylece genetik geçmiş, artık küçük bir hafıza kartında cüzdanda taşınabil ...
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