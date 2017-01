Ejderhalar Zamanı / Hikaye Anahtarcısı çıktı.

Ayşe Sevim son kitabı çıktı.

Son macerasından sonra Şaban’ın aklı hep Hikâye Anahtarcısı’ndaydı. Cunları, Nefes’i arıyordu gözü her yerde.

O gün müzeye gittiğinde de her köşede onunla karşılaşmayı umarak adımlarını attı. Ve bir anda zaman durdu. Hikâye Anahtarcısı bu sefer bir hırsız kılığında görünmüştü ona. Üstelik yanında da bir at getirmişti. Yolculuk çoook eskilereydi. Kürşad Destanı’nın baş kahramanı Kürşad’ın yanına gidecekti Şaban. Çinli askerlerle, yılanlarla ve ejderhalarla mücadele ederken ona güç veren ise Hikâye Anahtarcısı’nın heybesine koyduğu o özel kitaptı.

Hz. Ali’yi anlatan bu kitap ona zorlu yolculuğunda ışık tutacaktı.