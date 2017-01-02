Saldırgan 180 mermiyle gelmiş -

Ortaköy’de terör saldırısının detaylarını A Haber canlı yayınında anlatan Sabah gazetesi İstihbarat Şefi Nazif Karaman saldırganın olay yerine 180 mermiyle geldiğini 6 şarjörü boşalttığını söyledi.

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