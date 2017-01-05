CD Laufwerk Externes DVD-R Combo CD-RW USB 2.0 DVD Player

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Genetik şifreler artık cüzdanda İnsan DNA’sında yer alan tüm genetik özelliklere sahip şifreler, yeni çalışmalar sayesinde “hafıza kartlarına” yüklenebilecek. Böylece genetik geçmiş, artık küçük bir hafıza kartında cüzdanda taşınabil ...