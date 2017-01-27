Öteki Gündem – 27 Ocak 2017 Rüyaların Bilimsel ve Dini Boyutu – YouTube

Öteki Gündem gizemli dünyaların kapılarını aralamaya devam ediyor.

Cansu Canan’ın bu hafta ki konukları, Araştırmacı – Yazar Mehmet Ali Bulut ve Doç. Dr. Sultan Tarlacı ile Rüyaların Bilimsel ve Dini Boyutu konuşuldu.