Öteki Gündem – 27 Ocak 2017 Rüyaların Bilimsel ve Dini Boyutu – YouTube

Öteki Gündem gizemli dünyaların kapılarını aralamaya devam ediyor.
Cansu Canan’ın bu hafta ki konukları, Araştırmacı – Yazar Mehmet Ali Bulut ve Doç. Dr. Sultan Tarlacı ile Rüyaların Bilimsel ve Dini Boyutu konuşuldu.

Kaynak www.youtube.com