Kurban Kelimelerin gücü BISMILLAHİ ALLAHU EKBER -
Pelin Çift ile Gündem Ötesi & Dervişler ve Sırları
Cem Küçük, Can Ataklı, Cemil Barlas 1AN TV’de Gündemi yorumluyorlar
“Ramazan Kurtoğlu & Armageddon Savaşı” TAMAMI – İllüminati ve 3. Dünya Savaşına Hazır Olun. Ramazan Kağan Kurtoğlu
Lacivert Dergisinin Oktan KELEŞ’le Röpörtajı
Hayatın Şifrelerinde Büyük İsrail Projesi Tartışıldı
Öteki Gündem – 27 Ocak 2017 Rüyaların Bilimsel ve Dini Boyutu – YouTube
Barış Manço’nun ‘Anahtar’ı Türk sanat tarihinde iz bırakan isimlerden Barış Manço’yu, ölümünün 18. yıldönümü 1 Şubat’ta yeniden sevgiyle anıyoruz.
Matematik okumayı bırakıp marangoz olunca dünyası değişti!
ABD’nin ‘güvenli bölge’ oyununu deşifre etti
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Saldırgan 180 mermiyle gelmiş -
Eski CIA yetkilisi: En büyük umudumuz Şii Sünni savaşı
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