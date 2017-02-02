Cem Küçük, Can Ataklı, Cemil Barlas 1AN TV’de Gündemi yorumluyorlar

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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, TVNET’te Serhat İbrahimoğlu ve Nedret Ersanel’in sunduğu Akıl Odası programına konuk oldu. Ortadoğu’daki terör örgütlerinin ABD ve NATO’nun kara gücü gibi hareket ettiğini belir ...