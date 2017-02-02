Pelin Çift ile Gündem Ötesi & Dervişler ve Sırları

Kurban Kelimelerin gücü BISMILLAHİ ALLAHU EKBER -
Cem Küçük, Can Ataklı, Cemil Barlas 1AN TV’de Gündemi yorumluyorlar
“Ramazan Kurtoğlu & Armageddon Savaşı” TAMAMI – İllüminati ve 3. Dünya Savaşına Hazır Olun. Ramazan Kağan Kurtoğlu
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, TVNET’te Serhat İbrahimoğlu ve Nedret Ersanel’in sunduğu Akıl Odası programına konuk oldu. Ortadoğu’daki terör örgütlerinin ABD ve NATO’nun kara gücü gibi hareket ettiğini belir ...
Lacivert Dergisinin Oktan KELEŞ’le Röpörtajı
Hayatın Şifrelerinde Büyük İsrail Projesi Tartışıldı
Öteki Gündem – 27 Ocak 2017 Rüyaların Bilimsel ve Dini Boyutu – YouTube
Barış Manço’nun ‘Anahtar’ı Türk sanat tarihinde iz bırakan isimlerden Barış Manço’yu, ölümünün 18. yıldönümü 1 Şubat’ta yeniden sevgiyle anıyoruz.
Matematik okumayı bırakıp marangoz olunca dünyası değişti!
ABD’nin ‘güvenli bölge’ oyununu deşifre etti
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Saldırgan 180 mermiyle gelmiş -
Eski CIA yetkilisi: En büyük umudumuz Şii Sünni savaşı
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