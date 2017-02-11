Mete Yarar El Bab’da yaşananlar bu sözlerle anlattı.. ‘Tanklarımız..’

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda son dakika haberleri gelmeye devam ederken, terör uzmanı Mete Yarar CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu. Türkiye gündemindeki kritik gelişmelerle ilgili bilgi veren Yarar, terör örgütü PKK’nın son dönemde yöntemlerini DEAŞ’tan aldığını belirtti. Yarar, TSK’ya ait tankların El Bab’da sadece geceleri kullanılabildiğini de söyledi.

Ruslar daha önce de müttefiklerini vurdu

Rus uçaklarının teknolojilerinin geriliğine değinen Yarar, pilotlarının deneyimsizliğinin de bilindiğini söyledi. Rusya’nın daha önce Esad’ın birliklerini ve YPG güçlerini de vurduğunu hatırlatan Yarar, “Bu örnek bir örnek değil. ‘Müttefikimiz’ dedikleri insanlara da onlarca kez bunu yaptılar” dedi.

‘NATO ve Rus sistemi, ikisini aynı fişe sokamazsınız’

Kazanın yaşanmasında bir diğer unsur olarak da muharebe alanlarının birbirine yakınlığına dikkat çeken Mete Yarar, bu riskin yanı sıra, iki ülke unsurları arasında dil olarak anlaşmazlık bulunduğunu, teknolojilerinin uyumsuz olduğunu belirtti ve “İki tane birbiriyle çalışmayı bilmeyen bir sistem bu. NATO ve Rus sistemi. İkisini aynı fişe sokamazsanız” diye konuştu.