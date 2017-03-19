Tomris Hatun – Tarihteki İlk Türk Kadın Hükümdar – YouTube

Arkadaşlar Merhaba; Bu videomuzda sizlere dünya tarihindeki ilk türk kadın hükümdar olan Tomris Hatun’u anlatacağız.

Tomris veya Tomyris (Türkçe: temir – “demir”) MÖ 6’ncı yüzyılda yaşadığı sanılan, Saka kraliçesi.

Aynı çağda Pers ve Medya’da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye girişmiştir. Tomris Hatun barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıya önem göstermiş, bunu bir zayıflık olarak gören Pers İmparatoru Büyük Kiros ise hiç durmadan Saka topraklarına akın düzenlemiştir. Persler Saka topraklarına girdiği vakit yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamıyorlardı. Çünkü Sakalar geri çekiliyor ve savaş için uygun bir mevzi ve an bekliyorlar, bu olmadığı takdirde de savaşa girişmiyorlardı. Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiros İran’a geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir süre sonra kendisine tabî olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomris Hatun ile uğraşmayacağını vaad etti. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu biliyordu ve teklifi reddetti…