Anadolu’nun Efsane Kadın Savaşçıları Amazonlar – YouTube

Arkadaşlar Merhaba; Bu videomuzda sizler için Anadolu’nun efsane kadın savaşçıları Amazonlar’ı araştırdık. Keyifli seyirler…

Milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan İyonyalı ozan Homeros, İlyada destanında Amazon kadın savaşçıların ilk kez Karadeniz’de bulunan Thermodon Çayı kıyısına yerleştiklerinden ve Thamiskyra kentini kurduklarından söz etmektedir. Hipokrat, Amazonları sağ göğüsleri olmayan kadınlar olarak anlatır. Tarihin babası olarak görülen Halikarnaslı Herodotos’a göre Amazonlar, sarmatlar ve İskitlerin atalarıdır. Dede Korkut hikayelerinde ise Amazonlar, Alp Kızları olarak yer almaktadır. Ayrıca 2017’de vizyona girecek olan Dc Comics’in Wonder Woman filminin de amazonlardan esinlendiği söylenmektedir…