Dejavu Nedir? Dejavu Nasıl Oluşur ve Neden Başımıza Gelir? – YouTube

Arkadaşlar Merhaba; bu videomuzda sizler için daha önce muhakkak bir arkadaş sohbeti sırasında konuştuğunuz veya herhangi bir gün içerisinde hissettiğiniz bir konu üzerine araştırma yaptık… Dejavu nedir ve nasıl oluşur? Keyifli seyirler…

Hemen herkesin başına gelen, romanlara ve filmlere konu olan dejavu olayı patolojik bir durumdur. Dejavu, yaşanılan bir olayı, daha önceden yaşamışlık hissi, görülen bir yeri daha önceden görülmüş olma hissi veya içinde bulunulan durumun daha öncen de oluştuğu hissidir. Kısaca, anı daha önceden yaşamışlık hissi oluşturan haldir.