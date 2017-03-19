İlginç Yetenek ve Güçlere Sahip İnanılmaz İnsanlar – YouTube
Arkadaşlar Merhaba;
Bu Mistik Sırlar videomuzda İlginç Yetenek ve Güçlere Sahip İnanılmaz insanların sizler için bir derlemesini yaptık.
Videomuzda yer alan ilginç güçlere sahip olan insanlar;
Herşeyi Yiyen Adam: Michel Lotito
Hiçbirşeyi unutmayan kadın: Jill Price
İnanılmaz Beyin: Daniel Paul Tammet
Soğuksavar : Lewis Gordon Pugh
Ses ve Yankı ile Yönünü Bulabilen Çocuk: Ben Underwood
Buz adam:Wim Hof
Gözyaşları İle Yazı Yazan Adam: Ru Anting
Mıknatıs Adam: Liew Thow Li
Helikopter gücüyle el çırpan adam Zhang Quan
Karate Ustası : Mas Oyama
İyi Seyirler…
Kaynak www.youtube.com