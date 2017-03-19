İlginç Yetenek ve Güçlere Sahip İnanılmaz İnsanlar – YouTube

Arkadaşlar Merhaba;

Bu Mistik Sırlar videomuzda İlginç Yetenek ve Güçlere Sahip İnanılmaz insanların sizler için bir derlemesini yaptık.

Videomuzda yer alan ilginç güçlere sahip olan insanlar;

Herşeyi Yiyen Adam: Michel Lotito

Hiçbirşeyi unutmayan kadın: Jill Price

İnanılmaz Beyin: Daniel Paul Tammet

Soğuksavar : Lewis Gordon Pugh

Ses ve Yankı ile Yönünü Bulabilen Çocuk: Ben Underwood

Buz adam:Wim Hof

Gözyaşları İle Yazı Yazan Adam: Ru Anting

Mıknatıs Adam: Liew Thow Li

Helikopter gücüyle el çırpan adam Zhang Quan

Karate Ustası : Mas Oyama

İyi Seyirler…