Cia Zihin Kontrolü Projesi – Lanetli Ekmek – YouTube

Arkadaşlar Merhaba; bu videomuzda sizler için lanetli ekmek olarak da bilinen Cia’in zihin kontrolü deneyini araştırdık. Keyifli seyirler…

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (#CIA), 1951 yılında Fransa’nın Grad bölgesindeki Pont-Saint- Esprit köylülerinin ekmeklerine uyuşturucu madde LSD katarak çıldırtmakla suçlandı. ABD’li gazeteci H.P. Albarelli Lanetli Ekmek’ (Le Pain Maudit) olarak tarihe geçen olayın ardında CIA var” dedi. 16 Ağustos 1951 sabahı tüm köy halüsinasyon ve histeri nöbeti geçirmiş, 5 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmış ve 50 kişi aylarca tımarhaneye kapatılmıştı…